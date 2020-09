Annie Cordy, Nini la chance

Un documentaire musical sur Annie Cordy, pour redécouvrir cette carrière unique et ce personnage hors du commun qui a abordé le théâtre aussi bien que l'opérette, le cinéma aussi bien que la télévision ou la chanson. Filmée chez elle, mais aussi sur la route, en répétition et en concert, Léonia Cooreman, dite Annie Cordy, nous parle de sa vie bien remplie, de ses débuts à 8 ans, de ses leçons de piano, de solfège, de chant et de danse, de ses débuts de carrière dans la chanson à Bruxelles. © Mediawan