Emma Banville est une brillante avocate, reconnue pour son incroyable capacité à sauver les causes perdues. Un jour, une femme la contacte et lui demande de prouver l'innocence de son mari, emprisonné pour le meurtre d'une lycéenne 14 ans plus tôt. Commence alors une incroyable enquête afin de faire éclater une vérité qui dérange au grand jour... © ITV