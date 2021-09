Norbert commis d'office

5 émissions

Ils sont persuadés d'être les meilleurs cuisiniers du monde mais, en réalité, ce sont de véritables criminels de la cuisine. Leurs crimes sont tellement atroces que leurs victimes les ont dénoncés : mère de famille, père célibataire, jeunes ou grands-mères, ils ont tous un casier culinaire bien chargé. Familles et amis ne peuvent plus supporter leurs plats trop gras, trop lourds ou tout le temps ratés. Norbert va leur être commis d'office et sa méthode sera radicale ! © Studio 89