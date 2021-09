Ninja Express

2 dessins animés

Le service de livraison dirigé par les trois petits ninjas livre n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Ni le temps, ni l'espace ne sont des obstacles pour nos trois héros animés d'une ingéniosité et d'une obstination inépuisables. Et les commandes qu'ils reçoivent sont littéralement sans limites. De la princesse de conte de fées recherchant un tout nouveau modèle de dragon à l'homme des cavernes qui a besoin du feu, en passant par Merlin en mission pour faire d'Arthur une légende, nos trois petits Ninjas attirent une clientèle éclectique et exigeante. Mais tant qu'il règle la facture rubis sur l'ongle, le chaland peut compter sur ces extraordinaires livreurs. Soutenu par un design original, un cartoon qui exalte les vertus de l'imagination, de la solidarité, de la serviabilité et... de la fantaisie ! © Gulli