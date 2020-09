Documentaire

Une année pour entrer dans la légende ? C'est l'histoire d'un itinéraire hors normes. Kylian Mbappé, gamin de Bondy (Seine-Saint-Denis), voit le jour en 1998, année du Mondial où les Bleus d'Aimé Jacquet décrochent leur première étoile. Vingt ans plus tard, en 2018, il s'élève au rang de nouvelle icône du football, après une Coupe du monde héroïque et un nouveau sacre pour l'équipe de France. Il n'a alors que 19 ans. Plus rapide, plus technique, plus subtile, en un mot plus fort que tous les autres à son âge. Adulé du public et adoubé par des légendes du ballon rond telle sa majesté Pelé, sa trajectoire semblait toute tracée et rien ne devait l'entraver... Kylian Mbappé a annoncé le 21 juillet dernier, vouloir rester au PSG. Une année décisive pour le club qui célèbre cette année un demi-siècle d'existence mais surtout pour Kylian Mbappé dont le contrat arrive à échéance en juin 2021 et qui compte bien marquer de son empreinte l'Histoire de Paris pour l'éternité. Convoité par les plus grands clubs du monde, à commencer par le Real Madrid de Zinédine Zidane, le gamin de Bondy qui n'a jamais fait mystère de son rêve d'endosser un jour le maillot « Merengue » risque fort de jouer avec les nerfs du PSG déterminé coûte que coûte à conserver sa pépite. Dans sa quête d'excellence, Kylian Mbappé peut-il être victime de son impatience, de la fougue de sa jeunesse ou, comme le lui reprochent ses détracteurs, d'un certain individualisme ? Comment son génie venu d'ailleurs peut-il l'amener encore plus loin ? Ses plus proches, ses amis de toujours, ses admirateurs de renom comme l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, ceux qui l'ont formé et accompagné de l'ombre à la lumière mais aussi ses coéquipiers et ses adversaires sur les terrains : tous ont accepté de nous révéler les secrets de ce surdoué aussi affable que mystérieux. Ligue des champions, Championnat de France, Euro… Entre revanches à prendre et soif intarissable de conquêtes, Kylian Mbappé va tout tenter pour continuer d'être au rendez-vous de son incroyable destin. Une année pour entrer dans la légende.