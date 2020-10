Mini-maison à emporter

6 documentaires

Lauren et Kalani vivent à Joplin dans le Missouri et veulent s'installer dans une mini-maison pour partir vivre à Seattle. Ils ont fait appel à Tyson et Michelle pour les aider à construire la mini-maison de leur rêve qui inclut des éléments haut de gamme : une cuisine somptueuse, une pièce dédiée à la musique avec un bureau pour que Lauren puisse y travailler et un espace pour un grand écran plat. © Scripps International Media