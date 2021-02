Divertissement | Compétition | Aventure

Cette nouvelle saison d'Itinéraire Bis accueille le binôme emblématique de la saison 12 de Pékin Express : Fabrice et Briac. De L'Ouganda à l'Éthiopie jusqu'aux Émirats Arabes Unis, ils vont parcourir les mêmes étapes que les candidats sur un itinéraire parallèle, à la découverte de lieux incroyables, de cultures mystérieuses et de traditions ancestrales pratiquées dans les différentes régions traversées par la course. Une nouvelle règle fait son apparition. À la fin de chaque épisode, Stéphane Rotenberg posera une question à Fabrice et Briac sur l'étape qu'ils viennent de vivre. S'ils répondent correctement, ils gardent leurs gains dûment gagnés, mais s'ils n'ont pas la bonne réponse, leur compte sera remis à zéro ! Ils perdront ainsi tout l'argent remporté aux cours des différentes missions et écoperont d'un redoutable gage… Ce voyage sera également l'occasion de dévoiler aux téléspectateurs des images inédites de la course ! La première étape d'Itinéraire Bis va plonger Fabrice et Briac au cœur de la culture et des coutumes africaines et dès le départ ils vont découvrir une tradition séculaire : la lutte ougandaise ! Un sacré défi pour nos 2 aventuriers qui vont affronter de redoutables lutteurs et tenter de gagner un combat pour remporter 250 000 schillings, soit l'équivalent de 50 euros. Lors de leur 2e mission de l'étape, ils devront retrouver la fameuse source du Nil, le plus grand fleuve d'Afrique, un magnifique périple. Enfin, Fabrice et Briac relèveront un ultime défi incontournable dans le pays : la danse africaine ! Auront-ils le rythme dans la peau ? Arriveront-ils à apprendre une chorégraphie et à la danser sur scène avec une troupe locale ?