Le meilleur pâtissier

16 émissions

Pour cette 11e saison exceptionnelle, Cyril et Mercotte ont préparé un voyage au pays de la gourmandise réservant de nombreuses surprises ! Nos pâtissiers amateurs devront rivaliser de technique et de créativité pour séduire notre jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Et pour la première fois dans l’histoire du concours, le destin de nos pâtissiers amateurs pourra basculer s’ils remportent le coup de cœur des prestigieux chefs invités ! © BBC WORLWIDE FRANCE PRODUCTIONS