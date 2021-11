Le spectacle de Noël

Vera Parks est metteur en scène et essaie tant bien que mal de faire carrière à Broadway, mais son mauvais caractère lui joue des tours et sa réputation la précède. Elle est obligée d'accepter la mise en scène d'un spectacle de Noël dans une banlieue perdue près de New York. Véra est bien loin des paillettes de Broadway et se retrouve à diriger des apprentis comédiens. Elle n'est pas au bout de ses surprises... © Crown Media