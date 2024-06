À la suite de la découverte de la porte des étoiles d'Atlantis en Antarctique, une délégation de scientifiques et de militaires part explorer cette cité mythique située dans la galaxie de Pégase. Mais très vite, le major Sheppard et son équipe vont être confrontés à un nouvel ennemi redoutable : les Wraith. © 2004 MGM Global Holdings Inc. All Rights Reserved.