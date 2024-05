Pour cette 23ème édition des 'Espoirs de l'Animation', le Groupe M6 a une nouvelle fois challengé les étudiants de 6 des plus prestigieuses écoles d'animation françaises. Durant 1 mois, ils ont dû faire preuve de créativité et de technique pour réaliser 1 film d'animation d'1.15 minute sur un thème imposé : 'Seul on va vite, ensemble on va plus loin'. Les 13 films créés pour Gulli diffusés du 13 mai au 2 juin, seront soumis aux votes du public sur gulli.fr. Le court métrage lauréat, sélectionné par un jury de professionnel et le public, sera annoncé lors de la remise des prix le 19 juin prochain. Ce concours incontournable du secteur de l'animation est proposé en partenariat avec AnimFrance, la SACD et le CNC. © Gulli