Maeva, l'incontournable Marseillaise, part à la découverte des plus beaux dressings de ses amis influenceur.euses ! Armée de sa bonne humeur et de sa malice légendaire, elle ose tout : fouiller, essayer, questionner et défier. Nos influenceur.euses n'auront pas le choix : ils montreront et raconteront tout ! Entre passé vestimentaire douteux, looks hauts en couleur et pièces iconiques, il y en aura pour tous les goûts. © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE