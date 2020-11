Divertissement | Série-réalité | Emotion

Pour cette nouvelle saison, la recherche du grand amour ne va pas se passer comme prévu : être un Prince ou une Princesse de l'amour, ça se mérite ! Cette année, plus que jamais, les places sont chères… Malgré des relations amoureuses chaotiques ou un passé douloureux, nos princes et princesses de l'amour vont devoir montrer qu'ils sont là pour trouver l'amour, le vrai ! Des nouveautés vont venir bousculer leur quotidien et permettront de tester leurs sentiments et leur sincérité… L'agence sur mesure, composée de Magali Berdah, la directrice de l'agence, Aïssa et Ermanno accompagne les Princes et les Princesses tout au long de l'aventure et sélectionne des prétendantes et prétendants qui correspondent le mieux à leurs attentes. Tous sont prêts à aller de l'avant pour vivre cette expérience à fond et trouver l'âme sœur… Cette année, trois nouvelles Princesses se lancent dans la quête du grand amour : Milla, Laura et Lysa-Rose. À leurs côtés, trois Princes : Julien, Illan et Nicolas.