Un dîner presque parfait

11 émissions

Une compétition d'un nouveau genre, mêlant art de recevoir, décoration et talent culinaire, où chaque candidat doit faire preuve de générosité et de créativité pour étonner ses invités ! Ils sont cinq, ils habitent la même région, ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour remporter le titre du meilleur hôte. D'après un format Granada. Tous droits réservés © Studio 89 Productions