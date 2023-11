Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara et Shangela Laquifa Wadley se rendent dans de petites villes conservatrices à travers les États-Unis afin de transformer les habitants en drag queens extravagantes. Vont-elles réussir à ouvrir les esprits et à convaincre les plus réticents de s'amuser avec elles ? WARNER BROS INTERNATIONAL TV PROD LTD