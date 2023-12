La nuit du 13 novembre 1974, la maison située au 112 Ocean Avenue à Amityville, est le théâtre d'un macabre événement : Ronald Junior assassine ses parents ainsi que ses frères et sœurs dans leur sommeil. Quelques années plus tard, la famille Lutz emménage dans la demeure et se dit témoin de mystérieux phénomènes paranormaux... © PROPAGATE DISTRIBUTION INC.