Titeuf

84 épisodes

En ce qui concerne moi-même, pour ma part, je suis plutôt petit mais avec ma mèche qu'est-ce que je fais grand... et le coiffeur scalpeur qui la coupera il a pô intérêt à être né ! Et puis surtout, j'ai hyper bon caractère... En fait quand j'y pense, j'ai pas tellement de défauts : je suis travailleur si je veux, je suis un super pote (sauf qu'il faut pas me chercher), je suis pas trop bagarreur (sauf qu'il faut pas me chercher), j'aime bien la nature (surtout effeuiller les marguerites)... © Mediatoon