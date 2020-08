Divertissement | Maison & déco | Emotion

Svetla, 72 ans, et Henri, 82 ans, sont d'heureux retraités ; ils étaient tous les deux chercheurs et sont ensemble depuis presque 50 ans. Ils vivent dans une belle maison à L'Häye-les-Roses en région parisienne depuis plus de 30 ans. Mais elle est devenue bien trop grande pour eux, ils l'ont donc vendue pour réaliser leur rêve : acheter un bel appartement en plein cœur de Paris dans le quartier de Montorgueil, où vivent leur fille et leur petit-fils, Germain, 8 ans, dont ils s'occupent dès qu'ils le peuvent. Malgré leur confortable budget, provenant de la vente de leur maison, ils n'arrivent pas à trouver cet appartement proche de leur fille, car dans ce quartier cher et ultra-central, les biens sont rares et les ascenseurs souvent inexistants… Stéphane Plaza, secondé par son plus proche collaborateur, Antoine Blandin, vont tout mettre en œuvre pour dénicher la perle rare dans ce quartier. Cette recherche à 4 mains va-t-elle aboutir ? Lydy, 39 ans, travaille dans le social, elle s'occupe du relogement des réfugiés. Après avoir vécu plus de 10 ans à Paris, elle a décidé de s'installer à Tours où elle avait une opportunité professionnelle. Après une rupture amoureuse difficile, elle souhaitait s'installer dans une plus petite ville. Aujourd'hui, elle se sent bien à Tours avec son chien Patate, et veut s'y installer pour un moment. À Paris, elle ne pouvait pas investir, mais à Tours les prix de l'immobilier lui permettent de se lancer dans l'achat de son premier appartement. Le problème : elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre seule. Thibault Chanel va l'aider à faire le tour du marché immobilier tourangeau et va la conseiller dans sa recherche. Va-t-il lui trouver son bonheur ? Amélie et Thomas, tous les deux 32 ans, sont les parents de la petite Elya, 2 ans. Il travaille chez un constructeur de climatisation et elle est conceptrice de cuisine équipée. Ils vivent actuellement dans le VIIe arrondissement de Lyon dans un appartement en location, mais ils ne supportent plus la vie citadine. Tous les deux originaires de l'Yonne, ils ont grandi à la campagne et souhaitent retrouver ce cadre de vie, et permettre à Elya d'aller dans une école de village et d'avoir un beau jardin. Après plusieurs mois de recherche, ils n'ont pas trouvé de maison qui corresponde à leurs critères. Sandra Viricel va les guider dans cette recherche pour un retour au vert. Va-t-elle combler leur rêve de campagne ?