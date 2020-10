Objectif Top Chef

63 émissions

Philippe Etchebest repart à la recherche du candidat qui intègrera sa brigade dans la 12e édition du concours Top Chef ! Pour atteindre son objectif, le Chef va juger plus d'une centaine d'apprentis et d'amateurs motivés pour qui apprendre aux côtés d'un Meilleur Ouvrier de France est le rêve d'une vie. Impitoyable mais juste, il va les mettre à l'épreuve... Et à la fin, un seul intègrera sa brigade dans la prochaine saison de Top Chef ! © Studio 89