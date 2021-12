Erreur de grossesse

1 téléfilm

Marie et Benny veulent devenir parents mais après de nombreux échecs, le couple décide d'avoir recours à une Fécondation In Vitro. Cependant, le jour de l'intervention, Lola, la mère de Marie, est convoquée à sa place à cause d'un bug informatique et se rend alors à la clinique pensant se faire poser un stérilet. Personne ne remarque l'erreur et l'embryon est implanté en elle... Les deux femmes étant en froid depuis des années, cette grossesse inattendue va entrainer de nombreux rebondissements... © Red Arrow