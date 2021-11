Noël à la télévision

Ellie part à Acapulco marier sa sœur, et y retrouve son ex grand amour et témoin du marié, Greg, à qui elle ne parle plus. Mais alors que tous les invités sont arrivés, les futurs mariés, encore à Los Angeles, se disputent et veulent annuler le mariage. Ellie et Greg doivent alors s'entendre pour faire les choix de dernière minute pour la préparation du mariage… © STARZ MEDIA