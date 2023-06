Rien ne va plus pour Paul et Meryl Morgan. Alors que leur couple est en pleine crise, ils sont témoins d'un meurtre à New York et deviennent la cible d'un tueur à gages. Le FBI décidé alors de les placer sous protection dans une petite ville isolée du Wyoming. Cette épreuve va-t-elle raviver la passion ou marquer la fin définitive de leur histoire d'amour ? © SONY