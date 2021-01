Historiquement, deux villes se disputent le titre de capitale mondiale de la mode : Paris et Londres. D'un côté, Paris et ses grandes maisons de mode qui fascinent la planète. Le classicisme et la rigueur de ses ateliers de couture attirent des milliers de jeunes créateurs. Le style mythique de la parisienne, sobre, chic et élégant est une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. De l'autre côté de la Manche, Londres symbolise l'excentricité. L'état d'esprit décomplexé pousse les Londoniens à s'affranchir des codes. C'est d'ailleurs dans la capitale anglaise que sont nés les plus grands mouvements de mode : punk, rock, gothique ou encore hippie. Avec l'avènement du digital, l'exposition de la mode est aujourd'hui gigantesque. Camille Charrière et Monica Ainley font partie de la première génération qui a grandi avec les réseaux sociaux. Elles sont ce que l'on appelle « slasheuses ». En d'autres termes, elles cumulent les casquettes de journalistes, consultantes créatives, influenceuses et mannequins occasionnelles. Ce duo résolument moderne dans sa façon d'aborder ce milieu, nous propose un nouveau regard sur deux villes emblématiques de la mode. Car si Monica reste persuadée que les ateliers parisiens continuent d'être l'épicentre de la création, Camille, elle, défend bec et ongles que l'avenir de la créativité se trouve désormais dans les studios de l'est de Londres, où toute une nouvelle génération de designers talentueux est en train de prendre le pouvoir. Dans ce documentaire, elles vont à la rencontre de la scène créative et artistique de ces deux villes pour tenter de découvrir qui règne sur le monde de la mode et laquelle des deux capitales européennes impose ses diktats au reste de la planète. La caméra suit Monica et Camille dans leurs explorations : chez la créatrice anglaise du moment Molly Goddard, à la Central Saint Martins à Londres, dans les ateliers Dior avenue Montaigne, en coulisse du défilé Jacquemus au Petit Palais, mais aussi dans les dressings des it-girls Laura Bailey et Sabina Socol. Avec un ton résolument incisif et humoristique, un regard neuf de filles branchées et ultra connectées, elles confrontent leurs points de vue pour mieux mettre en lumière les divergences entre les deux villes.