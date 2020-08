Nouveau Nouveau Série | Policier

Scorpion

Walter O'Brien possède le 4ème Q.I. le plus élevé du monde. Avec son équipe de génies, il résout des crises urgentes et d'ampleur considérable, de celles que même la CIA ne parvient pas à régler seule. Inadaptés socialement, ils apprennent ensemble à vivre en communauté, à dépasser leurs peurs, leurs phobies et à vaincre leur solitude... Avec Elyes Gabel, Katharine McPhee, Robert Patrick, Eddie Kaye Thomas, Ari Stidham et Jadyn Wong. © CBS