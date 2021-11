Sur un air de Noël

Lindsey Scott et Wes Bailey, pianistes et chanteurs, se produisent dans le même club. Entre eux, le courant ne passe pas et la rivalité est grande, mais après avoir découvert qu'ils sont originaires de la même région, ils décident de faire le voyage ensemble, en voiture, pour rentrer chez eux. Lors de ce périple, au gré de multiples rencontres et péripéties, ces deux caractères très opposés finissent par apprendre à se connaître et se rapprocher autour d'une passion commune : la musique. © Tesera Entertainment LLC

