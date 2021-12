Light as a feather : le jeu maudit

18 épisodes

Une nuit d’Halloween, cinq adolescentes décident de se retrouver dans un cimetière pour vivre une soirée effrayante en jouant à Light as a feather. Mais plus tard, lorsque certaines d’entre elles meurent de la manière prédite lors du jeu, les survivantes vont devoir unir leurs forces pour rester en vie. Qui peut leur en vouloir au point de les tuer ? Et si le tueur était finalement… l’une d’entre elles ? © Viacom International Inc.