Ted Bundy, étudiant en droit, ami dévoué et petit ami idéal, cache un secret bien sombre... Dans des accès de rage sadique, il tue de nombreuses jeunes femmes. D'où vient son appétit insatiable pour le meurtre ? Et comment son apparence lui a-t-elle permis de cacher sa double vie pendant tant d'années ? © PROPAGATE DISTRIBUTION INC.