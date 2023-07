Et si cette fois, c’était à la femme de choisir ? 17 hommes vont tenter de séduire Moeko, une célèbre top-modèle de 32 ans. Entre rendez-vous luxueux et surprises romantiques, ils devront rivaliser d’efforts, mais à la fin, un seul sera l’élu de son cœur… WARNER BROS INTERNATIONAL TV PROD LTD