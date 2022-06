Émission 1

Les candidats de Mariés au Premier Regard se réunissent pour la première fois en plateau autour d'Estelle Dossin et reviennent ensemble sur les moments les plus marquants de cette sixième saison. Entre surprises hautes en couleur, révélations et anecdotes, ils vous dévoileront tout ce que vous n'avez pas vu pendant l'émission... © STUDIO 89

