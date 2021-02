France / Suisse

Commenté par Denis Balbir et Camille Abily. W9 diffuse en direct et en exclusivité les matches de l'équipe de France féminine de football pour le Tournoi de France. Première rencontre pour les Bleues : le Canada ! La Fédération Française de Football organise, du 4 au 10 mars, une toute nouvelle compétition internationale féminine : le « Tournoi de France ». Cette première édition réunit quatre des meilleures équipes du monde : France, Pays-Bas, Canada et Brésil. © FFF

