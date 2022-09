Idéfix et les Irréductibles

10 dessins animés

Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupée par les Romains… Tout ? Non ! Une bande d’irréductibles animaux menée par Idéfix résiste encore et toujours à l’envahisseur romain et ses projets de romanisation de la cité. © STUDIO 58