Une romance très gourmande

1 téléfilm

Jessie tient sa propre pâtisserie avec l'aide de ses amis, Beatrice et Howard. Quand Suzanne Cooper, grande créatrice de mode, l'engage pour réaliser un gâteau de mariage, elle rencontre le frère de cette dernière, Aidan, un père veuf. Alors que Jessie et Aidan se rapprochent de plus en plus, la jeune femme se démène pour garder sa boutique qui risque d'être vendue à un promoteur. © Reel One