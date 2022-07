Ma famille d'abord

21 épisodes

Michael et Janet sont des parents comblés, ou presque ! Car entre un fils turbulent qui cherche sa voie, une fille en pleine crise d'adolescence et une autre prête à toutes les espiègleries, ils se doivent d'être sur tous les fronts... Une chose est sûre : chez les Kyle, on ne s'ennuie jamais ! © WALT DISNEY COMPANY (THE)