Gino D'Acampo est de retour dans son Italie bien-aimée ! Cette fois, le célèbre Chef emmène sa famille explorer les trésors cachés de la Sardaigne et du Sud de l'Italie. Pour lui, ce voyage est l'occasion de faire découvrir à ses enfants, nés et élevés en Grande-Bretagne, leurs racines italiennes. Il va donc les plonger dans le mode de vie italien et leur concocter certaines de ses recettes familiales préférées en cours de route ! © ALL3MEDIA