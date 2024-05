Pour la 23ème édition, les Espoirs de l’Animation ont challengé les étudiants de six écoles d’animation françaises. Pour ce rendez-vous incontournable, ils ont dû relever le défi de réaliser un court-métrage d’une minute en un mois seulement sur le thème suivant : TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN. Les jeunes étudiants de la Poudrière à Valence, de l’ESAAT à Roubaix, d’Emile Cohl à Lyon, De MOPA en Arles, de Rubika à Valenciennes et d'Estienne à Paris ont fait preuve de créativité et de talent pour le concours. Les courts-métrages devaient être traités avec humour, poésie, légèreté, fantaisie et créativité ! GULLI