Un prince pour Noël

Le prince Duncan de Balemont doit se marier à Noël avec une parfaite inconnue. Refusant ce mariage arrangé, il fuit l'Europe pour les États-Unis et, après avoir mis sa voiture dans un fossé, se retrouve bloqué dans une petite ville loin de New York. Gardant son identité secrète, le prince tombe alors sous le charme d'Emma, une serveuse élevant seule sa sœur de 17 ans, et décide de rester plus longtemps que prévu... © STARZ MEDIA

