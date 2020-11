Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

Une histoire d'amour à Noël

Sarah Reed et Liam Clark se connaissent depuis toujours mais ont toujours été en compétition l'un avec l'autre. Aujourd'hui, ils sont chacun maire d'une partie de la ville de Riverton. Un concours du meilleur esprit de Noël est organisé. Toute la ville y participe mais Sarah et Liam veulent tout faire pour gagner... © Muse Distribution Inter. INC.