Andy est une artiste passionnée et indépendante. Depuis des générations, sa famille construit et décore des chars pour la Parade des roses. Lorsque père tombe malade quelques semaines avant les fêtes de fin d'années, Andy prend le relais en supervisant la construction et la décoration du char de leur client, représenté par Cliff, un homme d'affaires exigeant et ambitieux avec qui elle doit s'entendre… © MUSE ENTERTAINMENT ENTERPRISES