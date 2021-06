Série | Drame | Comédie

Par le créateur Marc Cherry, la saison 2 de Why Women Kill présente un nouveau casting et des intrigues qui se déroulent en 1949. Elles explorent ce que signifie être belle, la vérité cachée derrière les façades que les gens présentent au monde, les effets d'être ignorée et négligée par la société et enfin, les limites qu'une femme est prête à franchir pour finalement appartenir à la société .