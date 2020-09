Doubt : affaires douteuses

5 épisodes

24 ans après les faits, Billy Brennan, un chirurgien pédiatrique altruiste, est accusé d'avoir assassiné sa petite amie de l'époque et emprisonné. Sadie Ellis, brillante avocate d'une grande firme juridique dirigée par le respectable Isaiah Roth, aidée de son ami et partenaire Albert Fox, est chargée de prouver son innocence. Mais peu à peu, Sadie et Billy s'éprennent l'un de l'autre. Pour ne pas risquer sa carrière et mettre en péril sa défense, Sadie tente de garder ses distances. Au même moment, Cameron Wirth, une autre avocate du cabinet et transgenre assumée, défend un schizophrène accusé d'avoir poussé une femme sous un train... © CBS