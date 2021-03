Documentaire | Mode & beauté

Aujourd´hui, 75% des influenceurs sont des femmes. Et elles sont plus de 110 000 en France ! En partageant leur quotidien et leur vision de l'existence, elles ont créé un nouveau métier et se sont fait une place au soleil. Une visibilité qui a les a rendues indispensables pour de nombreuses marques. Car grâce à leur notoriété, elles créent les tendances. Les 4 jeunes femmes que nous avons suivies défendent des causes qui leur tiennent à à cœur. © Sunset Presse