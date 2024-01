Ce que Nancy Drew, 18 ans, aime par-dessus tout ? Résoudre les mystères en tous genres ! Mais après la mort de sa mère, la jeune fille quitte l'université et met de côté sa passion pour les enquêtes. Mais le meurtre d'une jeune femme va la replonger dans une affaire plus complexe que les précédentes... © MMXIX CBS STUDIOS INC. Tous droits réservés.