Aurora Teagarden : mystères en série

1 téléfilm

Aurora retrouve son Club des Amateurs de Meurtres entièrement saccagé, avec pour seuls indices une photo d'un ancien meurtre et une étrange citation. Débute alors un jeu de pistes littéraire au cœur de la vie d'Aurora et de ses proches, tous victimes du mystérieux criminel… Accompagné de Nick Miller, brillant et séduisant professeur de psychologie, Aurora va tout faire pour résoudre cette affaire… © Muse Distribution Inter. INC.