10 jours pour s'aimer

1 téléfilm

Charles, un cadre carriériste et égoïste, est en lice pour obtenir la promotion de ses rêves : devenir le patron d'une filiale à Shanghaï. Mais à quelques jours de sa possible nomination, après une altercation alcoolisée avec la police, il est condamné à dix jours de travaux d'intérêt général dans un petit village du sud-ouest. Se faisant passer pour un bénévole, il doit restaurer une boulangerie afin de ramener la vie au village. À sa grande surprise, il va découvrir la solidarité et l'humanité des habitants et surtout il va tomber fou amoureux d'Alice, une belle maman célibataire et tournée vers les autres... © FILMS ET PICTURE