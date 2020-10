Plus jamais cela

1 téléfilm

Amélia Davis a acquis notoriété et influence grâce à son blog en faveur des femmes victimes de violence. Mais aujourd'hui, elle est la cible d'un tueur qui la harcèle. Est-ce un psychopathe ou son ex-compagnon, récemment libéré sur parole ? Dans tous les cas, Amélia doit trouver qui se cache derrière ses attaques répétées et l'arrêter avant que son existence ne s'achève avec violence et ironie. © Incendo Media