Documentaire

Le 30 mai 1995, en fin de journée, une colonne de fumée s'élève d'un lotissement de Saint-Andéol-le-Château dans le Rhône. La maison de la famille Bébien est en flammes. Dans le village, tout le monde les connaît. Il y a Odette l'aide-soignante, Vincent le manutentionnaire et leurs 3 enfants. Ce sont les voisins, affolés, qui donnent l'alerte et préviennent immédiatement Samantha, la fille aînée de la famille. Elle habite à deux pas de là avec son mari, Éric Bruyas, mais tous assistent impuissants au drame. Dans les décombres, les pompiers découvrent l'horreur : les parents de Samantha, ses deux frères et sœurs, Vincent et Aline, 21 et 17 ans, sont tous carbonisés. Lorsqu'on lui annonce que toute sa famille a été retrouvée morte dans le sinistre, la jeune femme croit perdre la raison. D'autant que le médecin légiste va révéler que sa famille n'a pas péri dans l'incendie. Ses parents et ses deux frères et sœurs ont été exécutés. Quelqu'un les a attendus toute la journée et les a abattus avec un incroyable sang-froid, méthodiquement, l'un après l'autre avant de les laisser brûler dans l'incendie de leur maison. Qui pouvait leur vouer une telle haine ? Une chose est sûre : le meurtrier connaissait parfaitement les habitudes de la famille. Commence alors une incroyable enquête révélant que la clé de l'énigme se cache au cœur de la famille Bébien...