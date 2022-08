En route pour le meilleur pâtissier

20 épisodes

Ils ont entre 16 et 18 ans et vont devoir mettre leur créativité, leur fraicheur et leur spontanéité à l'épreuve. Dans un premier temps, ils devront remporter leur duel grâce à leur gâteau signature. Du cake design à l'entremet, en passant par les tartes, ce gâteau devra faire la différence et convaincre le Chef Merouan. Puis, place à la demi-finale et la grande finale ! Alors, après Margaux, lequel de ces jeunes pâtissiers gagnera le précieux sésame ? Qui décrochera sa place pour la saison 11 du Meilleur Pâtissier ? © BBC STUDIOS FRANCE