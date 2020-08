L'affaire Weinstein : les dessous d'un scandale

1 documentaire

Le 4 octobre 2017, un article du New York Times divulguait ce qui est devenu l'un des plus importants scandales sexuels de notre époque. Une des victimes d'un des producteurs américains les plus célèbres et primés d'Hollywood, Harvey Weinstein, osait enfin prendre la parole et témoignait des abus subis. Suite à cela, de nombreuses victimes, anonymes ou célèbres, ont aussi fait entendre leur voix et le mouvement #MeToo est né. Découvrez comment tout a commencé... © Highpoint Productions, Inc