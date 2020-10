Magazine | Actualités

Avril 2015. Andrew Danziger, capitaine dans l'aviation depuis 28 ans, fait une confidence troublante. L'homme, qui a notamment été le pilote du président Obama, est formel : les OVNI existent. Et si Andrew Danziger en est si sûr, c'est parce qu'il a lui-même été témoin d'une mystérieuse apparition dans le ciel. Alors qu'il volait au-dessus de l'État de l'Iowa, un gigantesque disque blanc est apparu devant lui avant de se transformer en une sphère rouge massive. Il aurait fallu plusieurs années pour que le capitaine ose parler de cette expérience hors du commun. Et ce pilote chevronné n'est pas le seul à oser briser le silence. Aujourd'hui, les langues se délient enfin dans les hautes sphères. Parmi les témoignages les plus troublants figure celui de l'astronaute de la NASA Stefany-Shyn Piper. En septembre 2006, la jeune Américaine fait partie de l'équipage de la navette spatiale Atlantis. Alors que le vaisseau s'apprête à regagner la Terre après avoir achevé sa mission, un objet non identifié se met en travers de son chemin. Du jamais vu pour l'équipage : une effrayante boule noire gravite autour d'eux. La navette spatiale devra finalement attendre 24 heures avant de pouvoir atterrir sur notre planète. À son retour de l'espace, Stefany-Shyn Piper décrit aux caméras du monde entier cette étrange rencontre avec un OVNI : « J'ai vu quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant... ». Alors que l'astronaute s'apprête à en dire plus sur cette expérience extraterrestre, elle s'écroule brutalement devant les journalistes, laissant le mystère total. Et si la jeune femme avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir ? Et si l'on ne vous avait pas tout dit sur les OVNI ? Depuis plusieurs décennies, le sujet est tabou et les témoins systématiquement décriés. Pourtant, chaque jour, de nouvelles observations ont lieu sur le sol français, sans que personne n'en entende parler. Que cache ce silence ? Pour le comprendre, nous avons enquêté et analysé avec les plus grands spécialistes les phénomènes inexpliqués qui se sont déroulés dans l'hexagone ces derniers mois. L'an dernier, près de 200 Français prétendent avoir fait la même observation : un OVNI aurait traversé le Loiret. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces témoins. Nous avons aussi rencontré David Galley, qui, lui, a immortalisé une incroyable forme lumineuse alors qu'il filmait une démonstration d'ULM. Dans ce documentaire de 52 minutes, « Au cœur de l'étrange » lève le voile sur les derniers secrets des OVNI.