Documentaire | Crime

Dans ce nouvel épisode, trois affaires vont être présentées. À Houston au Texas, 6 juillet 1979, les corps du couple Wanstrath et leur bébé sont retrouvés morts par balles dans leur villa cossue. Est-ce un drame familial ? Johnny Bonds, l'enquêteur, prend cette affaire à cœur et veut démontrer qu'il s'agit d'une conspiration. Qui a pu tuer cette famille paisible et pour quel mobile ? Dans le Tenessee, le 6 décembre 2004, deux jeunes colocataires sont agressés à leur domicile par un intrus, en pleine nuit. Johnia Berry, la jeune femme, est poignardée de plus de 20 coups de couteau au corps et au visage et décèdera de ses blessures. Jason Aymami est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Malheureusement, les traces d'ADN n'aboutissent nulle part, mais en 2008, l'affaire refait surface et le nom d'un suspect apparait pour d'autres faits d'agression. Qui est-il ? 27 avril 2006, Michelle Reeves attend sa fille Ashley, 17 ans, qui n'est pas rentrée. Les heures passent et Ashley n'appelle pas mais en cherchant des informations avec son autre fille, sa mère apprend qu'Ashley a une relation avec un professeur d'une école de son quartier, Sam Shelton. Elle prévient donc la police qui va le confronter aux indices récoltés. Ce dernier avouera son crime, mais une chose extraordinaire va arriver… une lueur d'espoir !